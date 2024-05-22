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Украинские защитники сбили все "Шахеды", которые РФ запускала для атаки этой ночью

Среда 22 мая 2024 07:40
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Украинские защитники сбили все "Шахеды", которые РФ запускала для атаки этой ночью Фото: мобильная огневая группа ВСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Этой ночью российские оккупанты применили для очередной атаки по Украине более 20 ударных беспилотников типа "Шахед". Силами и средствами ПВО ВСУ все вражеские дроны-камикадзе были уничтожены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука.

Уточняется, что в ночь на 22 мая 2024 года противник атаковал территорию Украины 24 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136", которые запускал из районов Приморско-Ахтарска и Курска (РФ), а также с территории временно оккупированного Крыма.

Детали работы ПВО

Боевая работа по отражению воздушной атаки проходила на территории шести областей. Так, вражеские БПЛА уничтожались в пределах:

  • Николаевской,
  • Днепропетровской,
  • Запорожской,
  • Донецкой,
  • Сумской,
  • Одесской области.

Олещук уточнил, что в этом задействованы мобильные огневые группы Сил обороны Украины, подразделения радиоэлектронной борьбы, зенитные ракетные подразделения и истребительная авиация Воздушных Сил.

"В результате противовоздушного боя Силам обороны Украины удалось сбить все 24 "Шахеда"", - рассказал генерал.

Украинские защитники сбили все &quot;Шахеды&quot;, которые РФ запускала для атаки этой ночью

Отметим, в Сумской областной военной администрации утром сообщили, что в небе над регионом Силы противовоздушной обороны ВСУ ночью ликвидировали 7 вражеских БПЛА типа "Шахед".

А в Военно-Морских силах ВСУ рассказали, что в Николаевской области силами и средствами подразделений МВД были уничтожены 4 ударных БПЛА "Shahed" противника.

Украинские защитники сбили все &quot;Шахеды&quot;, которые РФ запускала для атаки этой ночью

Ночная атака "Шахедов"

Напомним, вечером 21 мая войска РФ запустили дроны-камикадзе типа "Шахед" по территории Украины, в нескольких областях была объявлена воздушная тревога.

Около полуночи в сети писали, что БПЛА противника направлялись в сторону Конотопа и Шостки Сумской области, где раздались взрывы. Кроме того, стало известно о взрыве в Полтавском районе во время воздушной тревоги.

Позже в Сумской ОВА рассказали, что россияне ударили "Шахедами" по энергетическим объектам Конотопа и Шостки Сумской области. В результате атаки в населенных пунктах было обесточивание.

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