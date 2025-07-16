В Киеве и ряде областей объявляли тревогу: предупреждали об угрозе баллистики

В Киеве и ряде регионов Украины в среду, 16 июля, был объявлен сигнал воздушной тревоги из-за угрозы баллистического удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Напомним, жителей регионов, где объявлена воздушная тревога, призывают сохранять спокойствие и при наличии угрозы немедленно пройти в укрытие. В то же время в Украине запрещено фиксировать на видео или фото работу сил противовоздушной обороны.

Сначала сигнал воздушной тревоги был объявлен в Киеве - около 17:22. А впоследствии он распространился на ряд областей Украины.

Атака РФ на Украину 16 июля

Прошлой ночью в Харькове всего за четверть часа прогремело 17 взрывов, из-за массированной атаки три человека получили ранения. А вот в Кривом Роге сначала попала ракета, а затем город подвергся массированному налету "Шахедами". В городе масштабные отключения света, возможны перебои с водой.

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