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В Киеве и ряде областей объявляли тревогу: предупреждали об угрозе баллистики

Среда 16 июля 2025 17:28
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В Киеве и ряде областей объявляли тревогу: предупреждали об угрозе баллистики Иллюстративное фото: в Киеве и ряде областей объявлена тревога (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Киеве и ряде регионов Украины в среду, 16 июля, был объявлен сигнал воздушной тревоги из-за угрозы баллистического удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Сначала сигнал воздушной тревоги был объявлен в Киеве - около 17:22. А впоследствии он распространился на ряд областей Украины.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога", - сообщили Воздушные силы.

Обновлено в 17:45

Воздушные силы объявили об отбое угрозы баллистического удара.

Напомним, жителей регионов, где объявлена воздушная тревога, призывают сохранять спокойствие и при наличии угрозы немедленно пройти в укрытие. В то же время в Украине запрещено фиксировать на видео или фото работу сил противовоздушной обороны.
В Киеве и ряде областей объявляли тревогу: предупреждали об угрозе баллистики

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