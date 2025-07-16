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У Києві та низці областей оголошували тривогу: попереджали про загрозу балістики

Середа 16 липня 2025 17:28
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У Києві та низці областей оголошували тривогу: попереджали про загрозу балістики Ілюстративне фото: у Києві та низці областей оголошено тривогу (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У Києві та низці регіонів України у середу, 16 липня, було оголошено сигнал повітряної тривоги через загрозу балістичного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

Спочатку сигнал повітряної тривоги було оголошено у Києві - близько 17:22. А згодом він поширився на низку областей України.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу", - повідомили Повітряні сили.

Оновлено о 17:45

Повітряні сили оголосили про відбій загрози балістичного удару.

Нагадаємо, мешканців регіонів, де оголошено повітряну тривогу, закликають зберігати спокій і за наявності загрози негайно пройти в укриття. Водночас в Україні заборонено фіксувати на відео чи фото роботу сил протиповітряної оборони.
У Києві та низці областей оголошували тривогу: попереджали про загрозу балістики

Атака РФ на Україну 16 липня

Минулої ночі у Харкові лише за чверть години пролунало 17 вибухів, через масовану атаку троє людей отримали поранення. А ось у Кривому Розі спершу влучила ракета, а потім місто зазнало масованого нальоту "Шахедами". У місті масштабні відключення світла, можливі перебої з водою.

Більше про наслідки атаки на Україну - читайте у матеріалі РБК‑Україна.

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