У Києві та низці областей оголошували тривогу: попереджали про загрозу балістики

У Києві та низці регіонів України у середу, 16 липня, було оголошено сигнал повітряної тривоги через загрозу балістичного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

Нагадаємо, мешканців регіонів, де оголошено повітряну тривогу, закликають зберігати спокій і за наявності загрози негайно пройти в укриття. Водночас в Україні заборонено фіксувати на відео чи фото роботу сил протиповітряної оборони.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу", - повідомили Повітряні сили.

Спочатку сигнал повітряної тривоги було оголошено у Києві - близько 17:22. А згодом він поширився на низку областей України.

Атака РФ на Україну 16 липня

Минулої ночі у Харкові лише за чверть години пролунало 17 вибухів, через масовану атаку троє людей отримали поранення. А ось у Кривому Розі спершу влучила ракета, а потім місто зазнало масованого нальоту "Шахедами". У місті масштабні відключення світла, можливі перебої з водою.

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