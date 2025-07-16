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В Кривом Роге масштабные отключения света и перебои с водой после "прилетов"

Кривой Рог, Среда 16 июля 2025 00:57
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В Кривом Роге масштабные отключения света и перебои с водой после "прилетов" Фото: в Кривом Роге отключение света после атаки РФ (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Кривом Роге на фоне массированной атаки врага в ночь на 16 июля произошли отключения света. Также в городе возможны перебои с водоснабжением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Совета обороны города Александра Вилкула в Telegram.

Как известно, после 00:30 местные СМИ написали, что в некоторых районах Кривого Рога исчез свет. Этому предшествовали взрывы.

По словам Вилкула, по состоянию на 00:40 в Кривом Роге около 20 попаданий в результате массированной атаки дронов. Еще 15 "Шахедов" в воздухе на подлете к городу.

Глава Совета обороны города подтвердил, что в Кривом Роге проблемы со светом.

"Масштабные отключения света. Система водоснабжения переходит на генераторы. Возможно проседание давления, особенно на верхних этажах", - отметил он.

Атака на Украину

Вечером 15 июля РФ запустила по Украине дроны с нескольких направлений. Кроме того, была угроза баллистики с востока.

Известно, что россияне массированно атаковали Харьков. В городе трое пострадавших.

Также оккупанты ударили по Кривому Рогу ракетой, а затем массированно атаковали "Шахедами". По предварительным данным, в городе возник пожар, есть пострадавшие.

Больше о последствиях вражеской атаки - в материале РБК-Украина.

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Кривой Рог Война в Украине Атака дронов Отключения света
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