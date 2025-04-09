Враг ударил дронами по Краматорску: пострадала семья с ребенком

В ночь с 8 на 9 апреля российские оккупанты атаковали Краматорск Донецкой области. В результате ударов дронами пострадала семья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

Сейчас объемы разрушений устанавливаются. На месте ударов работают представители власти, полиция, спасатели и все ответственные службы.

"Сегодня ночью город оказался под массированной атакой российских дронов. По предварительной информации, ранения получили 11-летняя девочка, ее 34-летняя мать и 55-летняя бабушка", - говорится в сообщении в 00:50.

Обстрел Краматорска и годовщина удара

Напомним, что в воскресенье, 6 апреля, российские оккупанты тоже атаковали Краматорск дронами. В результате атаки были повреждены жилые дома и автомобили. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Также мы писали, что вчера, 8 апреля, была третья годовщина авиаудара РФ по вокзалу в Краматорске, где находились более 4 тысяч человек. Тогда в результате удара погиб 61 человек, еще 121 - получил ранение.

Подробнее о деталях этой трагедии, а также истории очевидцев - читайте в материале РБК-Украина.

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