В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики
В Киеве и ряде областей Украины вечером 4 апреля объявлена воздушная тревога. Военные предупреждают об угрозе баллистики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и карту воздушных тревог.
"Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока!", - сообщили в Воздушных силах.
Военные также предупредили о скоростной цели в Сумской области.
Карта воздушных тревог по состоянию на 20:05
Обновлено 20:28
В Украине отбой воздушной тревоги из-за угрозы баллистики.
Обстрел Украины 4 апреля
Напомним, российская армия вечером пятницы, 4 апреля, нанесла баллистический удар по Кривому Рогу. Уже известно о десятках погибших и раненых.
Также сегодня российские оккупанты нанесли удар по железнодорожному вокзалу города Семеновка Черниговской области.
По данным "Укрзализныци", в результате прямого попадания в помещение вокзала после обстрела повреждена крыша здания и выбиты окна. Обошлось без жертв и пострадавших.
В Днепре во время ночной атаки дронов было повреждено здание областного совета.
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