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У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістики

П'ятниця 04 квітня 2025 20:05
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У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістики Фото: у Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістики (Getty Imagеs)
Автор: Тетяна Степанова

У Києві та низці областей України ввечері 4 квітня оголошено повітряну тривогу. Військові попереджають про загрозу балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та карту повітряних тривог.

"Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу!", - повідомили у Повітряних силах.

Військові також попередили про швидкісну ціль у Сумській області.

Карта повітряних тривог станом на 20:05

У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістики

Оновлено 20:28

В Україні відбій повітряної тривоги через загрозу балістики.

Обстріл України 4 квітня

Нагадаємо, російська армія ввечері п'ятниці, 4 квітня, завдала балістичного удару по Кривому Рогу. Вже відомо про десятки загиблих та поранених.

Також сьогодні російські окупанти завдали удару по залізничному вокзалу міста Семенівка Чернігівської області.

За даними "Укрзалізниці", в результаті прямого влучання в приміщення вокзалу після обстрілу пошкоджений дах будівлі та вибиті вікна. Обійшлось без жертв та постраждалих.

У Дніпрі під час нічної атаки дронів було пошкоджено будівлю обласної ради.

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