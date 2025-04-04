У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістики
У Києві та низці областей України ввечері 4 квітня оголошено повітряну тривогу. Військові попереджають про загрозу балістики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та карту повітряних тривог.
"Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу!", - повідомили у Повітряних силах.
Військові також попередили про швидкісну ціль у Сумській області.
Карта повітряних тривог станом на 20:05
Оновлено 20:28
В Україні відбій повітряної тривоги через загрозу балістики.
Обстріл України 4 квітня
Нагадаємо, російська армія ввечері п'ятниці, 4 квітня, завдала балістичного удару по Кривому Рогу. Вже відомо про десятки загиблих та поранених.
Також сьогодні російські окупанти завдали удару по залізничному вокзалу міста Семенівка Чернігівської області.
За даними "Укрзалізниці", в результаті прямого влучання в приміщення вокзалу після обстрілу пошкоджений дах будівлі та вибиті вікна. Обійшлось без жертв та постраждалих.
У Дніпрі під час нічної атаки дронів було пошкоджено будівлю обласної ради.
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