В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистического удара

Иллюстративное фото: в Киеве и ряде областей объявлена тревога 18 марта (GettyImagеs)

В Киеве и ряде регионов Украины вечером вторника, 18 марта, был объявлен сигнал воздушной тревоги. На этот раз из-за угрозы баллистического удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Сигнал тревоги был объявлен в Киеве, а через некоторое время он распространился на восточные, центральные, северные и южные области. "Угроза применения баллистического вооружения в областях где объявлена воздушная тревога", - сообщили Воздушные силы. Напомним, что жителей областей, где объявлен сигнал тревоги просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. В Украине запрещено снимать работу ПВО. Где объявлена тревога