В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистического удара
В Киеве и ряде регионов Украины вечером вторника, 18 марта, был объявлен сигнал воздушной тревоги. На этот раз из-за угрозы баллистического удара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.
Сигнал тревоги был объявлен в Киеве, а через некоторое время он распространился на восточные, центральные, северные и южные области.
"Угроза применения баллистического вооружения в областях где объявлена воздушная тревога", - сообщили Воздушные силы.
Напомним, что жителей областей, где объявлен сигнал тревоги просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. В Украине запрещено снимать работу ПВО.
Где объявлена тревога
Накануне вечером мы писали о том, что российские беспилотники заходили в воздушное пространство Украины с нескольких направлений. Во многих областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за атаки "Шахедов".
Позже стало известно, что в районе Черкасс были слышны взрывы.
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