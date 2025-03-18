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В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистического удара

Вторник 18 марта 2025 20:32
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В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистического удара Иллюстративное фото: в Киеве и ряде областей объявлена тревога 18 марта (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В Киеве и ряде регионов Украины вечером вторника, 18 марта, был объявлен сигнал воздушной тревоги. На этот раз из-за угрозы баллистического удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Сигнал тревоги был объявлен в Киеве, а через некоторое время он распространился на восточные, центральные, северные и южные области.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях где объявлена воздушная тревога", - сообщили Воздушные силы.

Напомним, что жителей областей, где объявлен сигнал тревоги просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. В Украине запрещено снимать работу ПВО.

Где объявлена тревога

В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистического удара

Накануне вечером мы писали о том, что российские беспилотники заходили в воздушное пространство Украины с нескольких направлений. Во многих областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за атаки "Шахедов".

Позже стало известно, что в районе Черкасс были слышны взрывы.

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