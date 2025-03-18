В Черкассах были слышны взрывы на фоне дроновой атаки

В районе Черкасс в ночь на 18 марта было слышно несколько взрывов. Перед этим фиксировалось движение вражеских беспилотников в направлении города.

Военные еще в 01:12 предупреждали жителей Черкасс о движении БПЛА российских оккупантов в направлении населенного пункта, и призывали находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Позже в Воздушных силах проинформировали, что беспилотники противника фиксировались, в частности, в Черкасской области, где двигались северным/северо-западным/западным курсом.

Около 01:25 стало известно о взрывах, которые были слышны в районе города Черкассы.

По данным местных СМИ, в окрестностях Черкасс и возле города ведется работа сил и средств противовоздушной обороны.

Добавим, местные власти пока не рассказывали о возможных последствиях дроновой атаки на Черкассы.

Удар российских дронов по Украине

Как сообщалось ранее, вечером накануне 17 марта росармия для очередной воздушной атаки запустила в сторону Украины ударные беспилотники. Вражеские БПЛА заходили в воздушное пространство страны с нескольких направлений. Во многих областях Украины была объявлена ​​воздушная тревога из-за атаки "Шахедов".

Из-за дроновой атаки в ряде регионов раздавались взрывы. Так, около десяти вечера начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал в своем Telegram, что в результате вражеской атаки с применением БПЛА произошел сильный пожар в Днепровском районе.

Чиновник уточнил, что поврежден инфраструктурный объект. Данных о пострадавших не было.

Руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров вечером в понедельник рассказывал о работе ПВО в регионе из-за российских обстрелов. Позже он сообщил, что из-за вражеской атаки на одну из прифронтовых громад Запорожской области остались без света более 3 тысяч абонентов, а также без водоснабжения - три села. Он добавил, что был поврежден объект критической инфраструктуры.

Также напомним, для воздушной атаки минувшей ночью войска РФ запустили в сторону Украины 174 беспилотника. Дроны врага атаковали с пяти направлений. В Силах обороны Украины рассказали, что по результатам работы ПВО были сбиты 90 БПЛА противника, и еще 70 дронов-имитаторов были локационно потеряны без негативных последствий.