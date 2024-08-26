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В Киеве и ряде областей объявлена тревога, предупреждают о БпЛА

Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве, а также ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Предупреждают об угрозе БпЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По состоянию на 14:30, воздушная тревога объявлена в:

  • Киеве;
  • Киевской области;
  • Черкасской области;
  • Полтавской области.

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 14:30 (alerts.in.ua)

Между тем, Киевская городская военная администрация (КГВА) предупреждает об угрозе БпЛА для столицы и призвала гражданских находиться в укрытиях.

Массированный обстрел 26 августа

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