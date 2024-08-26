В Киеве и ряде областей объявлена тревога, предупреждают о БпЛА

По состоянию на 14:30, воздушная тревога объявлена в:

Киеве;

Киевской области;

Черкасской области;

Полтавской области.

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 14:30 (alerts.in.ua)

Между тем, Киевская городская военная администрация (КГВА) предупреждает об угрозе БпЛА для столицы и призвала гражданских находиться в укрытиях.

Массированный обстрел 26 августа

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