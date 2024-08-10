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В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

Украина, Суббота 10 августа 2024 20:03
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В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога Фото: воздушная тревога в Украине (РБК-Украина, Червинская Юлия)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 10 августа в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога. Военные предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с восточного направления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту тревог и Воздушные силы Украины.

По состоянию на 20:03 карта воздушных тревог выглядит так:

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

Военные Воздушных сил Украины сообщают, что существует угроза применения баллистического вооружения с восточного направления.

Обновлено в 20:18.

По состоянию на сейчас воздушная тревога в большинстве областей отменена. Военные заявили, что угрозы применения баллистического вооружения нет.

Напомним, что последний раз воздушную тревогу в Киеве объявляли вчера, 9 августа.

Около полуночи российские военные запустили в направлении Украины дроны-камикадзе типа "Шахед" с юго-восточного направления.

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