Сегодня, 10 августа в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога. Военные предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с восточного направления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту тревог и Воздушные силы Украины.