Сьогодні, 10 серпня в Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу. Військові попередили про загрозу застосування балістичного озброєння зі східного напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту тривог та Повітряні сили України.