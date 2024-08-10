В Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
Сьогодні, 10 серпня в Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу. Військові попередили про загрозу застосування балістичного озброєння зі східного напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту тривог та Повітряні сили України.
Станом на 20:03 карта повітряних тривог виглядає так:
Військові Повітряних сил України повідомляють, що є загроза застосування балістичного озброєння зі східного напрямку.
Оновлено о 20:18.
Станом на зараз повітряна тривога в більшості областей скасована. Військові заявили, що загрози застосування балістичного озброєння немає.
Нагадаємо, що востаннє повітряну тривогу в Києві оголошували вчора, 9 серпня.
Близько півночі російські військові запустили в напрямку України дрони-камікадзе типу "Шахед" з південно-східного напрямку.
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