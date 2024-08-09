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Россияне запустили "Шахеды". В ряде областей объявлена воздушная тревога

Пятница 09 августа 2024 00:11
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Россияне запустили "Шахеды". В ряде областей объявлена воздушная тревога Фото: россияне традиционно атакуют Украину дронами типа "Шахед" (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российская армия запустила в направлении Украины беспилотники "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

По данным военных, первые запущенные беспилотники были замечены в 23:45 на границе Запорожской и Донецкой областей. Они двигаются северо-западным курсом в направлении Днепропетровской области.

В 0:16 стало известно, что дроны над Днепропетровской областью движутся с востока в направлении Днепра.

В 0:26 в Воздушных силах сообщили о движении БпЛА в направлении Днепра и Павлограда, и призвали жителей находиться в укрытиях.

В данный момент карта воздушных тревог выглядит так:

Россияне запустили &quot;Шахеды&quot;. В ряде областей объявлена воздушная тревога

Напомним, вечером в четверг, 8 августа, в Харькове прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Тем временем захватчики активизировали аэроразведку на юге Украины.

Добавим, что в Минобороны стремятся установить десятикратное преимущество над армией РФ.

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