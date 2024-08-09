Россияне запустили "Шахеды". В ряде областей объявлена воздушная тревога

Российская армия запустила в направлении Украины беспилотники "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

По данным военных, первые запущенные беспилотники были замечены в 23:45 на границе Запорожской и Донецкой областей. Они двигаются северо-западным курсом в направлении Днепропетровской области.

В 0:16 стало известно, что дроны над Днепропетровской областью движутся с востока в направлении Днепра.

В 0:26 в Воздушных силах сообщили о движении БпЛА в направлении Днепра и Павлограда, и призвали жителей находиться в укрытиях.

В данный момент карта воздушных тревог выглядит так: