В Полтаве прогремели взрывы. Россияне атаковали область и город ударными дронами и ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Суспільне.

В 23:42 корреспонденты Суспільного сообщили о взрыве в городе. В 23:43 военные сообщили о движении ракеты в Харьковской области в направлении Полтавской области. В 23:54 корреспонденты издания сообщили о повторном взрыве в городе.