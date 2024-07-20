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В Полтаве прогремели взрывы

Полтава, Суббота 20 июля 2024 00:11
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В Полтаве прогремели взрывы Фото: в Полтаве прогремел ряд взрывов (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Полтаве прогремели взрывы. Россияне атаковали область и город ударными дронами и ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Суспільне.

В 23:42 корреспонденты Суспільного сообщили о взрыве в городе.

В 23:43 военные сообщили о движении ракеты в Харьковской области в направлении Полтавской области.

В 23:54 корреспонденты издания сообщили о повторном взрыве в городе.

Обстрелы Украины

Напомним, вечером 19 июля россияне запустили по Украине ударные беспилотники типа "Шахед". В ряде областей была объявлена воздушная тревога. Дроны движутся над территорией Полтавской области.

Днем в пятницу россияне ударили ракетами по жилому району Николаева. В результате атаки есть раненые и погибшие.

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