В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога из-за "Шахеды"

Россияне запустили по Украине ударные дроны типа Shahed. В ряде восточных областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Полтавщина группа БпЛА типа "Shahed" в вашем направлении", - говорится в сообщении. В 23:38 военные сообщили о вражеском дроне в районе Полтавы, а позже - о движении группы дронов в Полтавской области в направлении Миргорода. Карта воздушных тревог по состоянию на сейчас выглядит так: