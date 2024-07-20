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В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога из-за "Шахеды"

Суббота 20 июля 2024 00:00
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В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога из-за "Шахеды" Фото: россияне атакуют Украину ударными дронами (ОК "Юг")
Автор: Валерий Савицкий

Россияне запустили по Украине ударные дроны типа Shahed. В ряде восточных областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Полтавщина группа БпЛА типа "Shahed" в вашем направлении", - говорится в сообщении.

В 23:38 военные сообщили о вражеском дроне в районе Полтавы, а позже - о движении группы дронов в Полтавской области в направлении Миргорода.

Карта воздушных тревог по состоянию на сейчас выглядит так:

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога из-за &quot;Шахеды&quot;

Обстрел Николаева

Напомним, вечером в пятницу, 19 июля, в Николаеве прогремел взрыв. Перед этим военные сообщили о пуске ракет в сторону города.

В результате атаки ракета попала в один из жилых районов города. Есть раненые и погибшие.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что россияне атаковали детскую площадку.

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