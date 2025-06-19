В Киеве и части областей Украины воздушная тревога: в чем причина

Сначала воздушную тревогу объявили на востоке и в некоторых северных областях. Уже через минуту, в 9:04, тревогу объявили в Киеве и области.

"Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления", - предупредили Воздушные силы.

Карта воздушных тревог на 9:10



Напомним, в ночь на 19 июня россияне выпустили по Украине 104 дрона с пяти направлений. Силы ПВО обезвредили 88 дронов: 40 сбили, еще 48 - локально потеряны или подавлены РЭБ.

По сообщению Воздушных сил ВСУ, зафиксированы попадания в шести локациях.