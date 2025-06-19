UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

У Києві та частині областей України повітряна тривога: у чому причина

Фото: у Києві повітряна тривога 19 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Повітряну тривогу у Києві та низці областей України оголосили 19 червня. Військові попередили про загрозу балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Спочатку повітряну тривогу оголосили на сході та в деяких північних областях. Вже через хвилину, о 9:04, тривогу оголосили в Києві та області.

"Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку", - попередили Повітряні сили.

Оновлено о 9:30. Відбій загрози застосування балістичного озброєння. 

Карта повітряних тривог на 9:10

 

Нагадаємо, в ніч на 19 червня росіяни випустили по Україні 104 дрони з п'яти напрямків. Сили ППО знешкодили 88 дронів: 40 збили, ще 48 - локаційно втрачені або подавлені РЕБ.

За повідомленням Повітряних сил ЗСУ, зафіксовані влучання у шести локаціях.

Масований удар РФ по Києву

Вночі 17 червня російські загарбники атакували столицю України дронами та ракетами різних типів. У Києві ворожа балістична ракета зруйнувала вщент частину багатоповерхового будинку - з 9 по 1 поверх.

Ввечері 18 червня у Солом'янському районі Києва завершили пошукову операцію на місці зруйнованого будинку. З-під завалів дістали тіла 23 загиблих. Всього у Києві загинуло 28 людей, ще понад 140 отримали поранення.

Як виглядає будинок у Києві після прямого влучання балістики - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївПовітряні сили УкраїниВійна в УкраїніПовітряна тривога