У Києві та частині областей України повітряна тривога: у чому причина

Масований удар РФ по Києву

Вночі 17 червня російські загарбники атакували столицю України дронами та ракетами різних типів. У Києві ворожа балістична ракета зруйнувала вщент частину багатоповерхового будинку - з 9 по 1 поверх.

Ввечері 18 червня у Солом'янському районі Києва завершили пошукову операцію на місці зруйнованого будинку. З-під завалів дістали тіла 23 загиблих. Всього у Києві загинуло 28 людей, ще понад 140 отримали поранення.

Як виглядає будинок у Києві після прямого влучання балістики - у матеріалі РБК-Україна.

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