Россия ночью запустила более сотни дронов с пяти направлений: как отработала ПВО

В ночь на 19 июня Российская Федерация (РФ) запустила против Украины более сотни беспилотных летательных аппаратов. Противовоздушной обороне (ПВО) удалось обезвредить 88 из них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

По состоянию на 08:30 подтверждено обезвреживание 88 дронов на севере, востоке, юге и в центре страны, среди которых:

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны враг регулярно прибегает к обстрелам территории Украины. Под удар часто попадает гражданская инфраструктура, что создает дополнительную угрозу для гражданских. Для обстрелов россияне применяют ракеты различных типов, управляемые авиационные бомбы (УАБы), беспилотники и артиллерию. К атакам дронами террористы прибегают каждую ночь. Например, в ночь на 18 июня было выпущено по Украине 58 дронов с разных направлений.

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