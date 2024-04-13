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В Киеве и большинстве областей Украины объявляли воздушную тревогу

Фото: в большинстве регионов Украины объявили тревогу (Юлия Червинская, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве и большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и карту тревог.

Карта воздушных тревог по состоянию на 16:35 выглядела так:

Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистического вооружения для восточных и южных областей, а также ракетной угрозе для севера Украины.

В то же время стало известно о пусках управляемых авиационных бомб в Сумской области.

Обновлено 16:57. В Киеве дали отбой воздушной тревоги. Угрозу начали отменять и по областям.

Воздушная атака 12 апреля

Напомним, в ночь на 12 апреля противник атаковал Украину 17-ю ударными дронами типа "Shahed-131/136" и управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства оккупированной Донецкой области.

Тогда в Хмельницкой области раздались взрывы. А возле Кривого Рога в результате падения обломков произошел пожар на энергетическом объекте.

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Воздушная тревога