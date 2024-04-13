В Киеве и большинстве областей Украины объявляли воздушную тревогу

В Киеве и большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и карту тревог.
Карта воздушных тревог по состоянию на 16:35 выглядела так:
Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистического вооружения для восточных и южных областей, а также ракетной угрозе для севера Украины.
В то же время стало известно о пусках управляемых авиационных бомб в Сумской области.
Обновлено 16:57. В Киеве дали отбой воздушной тревоги. Угрозу начали отменять и по областям.
Напомним, в ночь на 12 апреля противник атаковал Украину 17-ю ударными дронами типа "Shahed-131/136" и управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства оккупированной Донецкой области.
Тогда в Хмельницкой области раздались взрывы. А возле Кривого Рога в результате падения обломков произошел пожар на энергетическом объекте.
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