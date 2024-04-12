Ночная атака "Шахедов". В Хмельницкой области раздались взрывы

Фото: в Хмельницкой области раздались взрывы на фоне воздушной тревоги из-за "Шахед" (коллаж РБК-Украина)

В Хмельницкой области в ночь на 12 апреля были слышны взрывы. В регионе объявлена воздушная тревога из-за фиксации движения вражеских ударных дронов и угрозы воздушной атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Хмельницький".

Взрывы в регионе раздались около трех часов ночи. Перед тем в командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали жителей Константинова Хмельницкой области о движении в город вражеских дронов типа "Шахед". "Староконстантинов - в укрытие, БпЛА в вашем направлении с севера... Староконстантинов - в укрытие, еще БпЛА в вашем направлении с северо-востока", - говорилось в объявлении военных в 02:38 и 02:55 соответственно. Новость дополняется.