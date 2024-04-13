У Києві та більшості областей України оголошували повітряну тривогу

У Києві та більшості областей України оголосили повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та карту тривог.
Карта повітряних тривог станом на 16:35 виглядала так:
Повітряні сили попереджали про загрозу балістичного озброєння для східних та південних областей, а також про ракетну загрозу для півночі України.
Водночас стало відомо про пуски керованих авіаційних бомб у Сумській області.
Оновлено 16:57. У Києві дали відбій повітряної тривоги. Загрозу почали скасовувати і по областях.
Нагадаємо, в ніч на 12 квітня противник атакував Україну 17-ма ударними дронами типу "Shahed-131/136" і керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору окупованої Донецької області.
Тоді у Хмельницькій області пролунали вибухи. А біля Кривого Рогу внаслідок падіння уламків сталася пожежа на енергетичному об'єкті.
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