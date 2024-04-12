Из-за обломков сбитого "Шахеда" под Кривым Рогом произошел пожар на энергообъекте

В Криворожском районе Днепропетровской области этой ночью из-за падения обломков сбитого дрона-камикадзе врага на объекте энергетической инфраструктуры вспыхнул пожар. Его уже локализовали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал Сил обороны юга Украины.

"Под прицелом врага была энергетическая инфраструктура разных регионов Украины", - говорится в заявлении.

Военные отметили, что российские оккупанты направили несколько волн "Шахедов" с юга, и боевая работа по отражению воздушной атаки продолжалась около 5 часов.

"В результате падения обломков сбитого дрона на Криворожье на объекте энергетики вспыхнул пожар. Его удалось локализовать, пожарные продолжают работу. Последствия уточняются. Люди не пострадали", - рассказали в ОК "Юг".

Обновлено в 07:40

Позже глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул уточнил, что в результате этой ночной вражеской атаки были отключения электроэнергии в части города, но к 03.00 энергоснабжение было возобновлено.

"В настоящее время есть только точечные отключения некоторых объектов. Энергетики и все соответствующие службы продолжают восстановительные работы. Главное - без потерь", - рассказал он.

Ночная атака "Шахедами" по Украине

Ранее сообщалось, что в ночь на 12 апреля российские захватчики снова запустили по территории Украины ударные беспилотники типа "Шахед". Было зафиксировано несколько групп вражеских дронов-камикадзе. В разных областях объявили воздушную тревогу.

Позже стало известно о работах сил и средств на юге страны. Военные призывают жителей областей, где объявлена тревога, находиться в укрытиях и соблюдать информ-тишину.

Кроме того, впоследствии стало известно об угрозе ракетных ударов со стороны оккупантов, в частности по Харьковской области. Также стало известно о взрывах в Хмельницкой области.