В Киеве и большинстве областей Украины объявляли воздушную тревогу

В Киеве и большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и карту тревог .

Карта воздушных тревог по состоянию на 16:35 выглядела так:

Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистического вооружения для восточных и южных областей, а также ракетной угрозе для севера Украины.

В то же время стало известно о пусках управляемых авиационных бомб в Сумской области.

Обновлено 16:57. В Киеве дали отбой воздушной тревоги. Угрозу начали отменять и по областям.