У Києві та більшості областей України оголошували повітряну тривогу

У Києві та більшості областей України оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та карту тривог .

Карта повітряних тривог станом на 16:35 виглядала так:

Повітряні сили попереджали про загрозу балістичного озброєння для східних та південних областей, а також про ракетну загрозу для півночі України.

Водночас стало відомо про пуски керованих авіаційних бомб у Сумській області.

Оновлено 16:57. У Києві дали відбій повітряної тривоги. Загрозу почали скасовувати і по областях.