ua en ru
Сб, 13 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві та більшості областей України оголошували повітряну тривогу

Україна, Субота 13 квітня 2024 16:37
UA EN RU
У Києві та більшості областей України оголошували повітряну тривогу Фото: у більшості регіонів України оголосили тривогу (Юлія Червінська, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У Києві та більшості областей України оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та карту тривог.

Карта повітряних тривог станом на 16:35 виглядала так:

У Києві та більшості областей України оголошували повітряну тривогу

Повітряні сили попереджали про загрозу балістичного озброєння для східних та південних областей, а також про ракетну загрозу для півночі України.

Водночас стало відомо про пуски керованих авіаційних бомб у Сумській області.

Оновлено 16:57. У Києві дали відбій повітряної тривоги. Загрозу почали скасовувати і по областях.

Повітряна атака 12 квітня

Нагадаємо, в ніч на 12 квітня противник атакував Україну 17-ма ударними дронами типу "Shahed-131/136" і керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору окупованої Донецької області.

Тоді у Хмельницькій області пролунали вибухи. А біля Кривого Рогу внаслідок падіння уламків сталася пожежа на енергетичному об'єкті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Повітряна тривога
NEWS
Німеччина відправить Україні ще одну установку Patriot
Німеччина відправить Україні ще одну установку Patriot
DAILY
Як влада змінювала закон про мобілізацію і кого ще вирішив звільнити Зеленський
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Як влада змінювала закон про мобілізацію і кого ще вирішив звільнити Зеленський