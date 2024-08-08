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В Харькове была слышна серия взрывов

Харьков, Четверг 08 августа 2024 23:17
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В Харькове была слышна серия взрывов Иллюстративное фото: в Харькове были слышны взрывы (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Харькове сегодня вечером, 8 августа, были слышны взрывы во время воздушной тревоги, объявленной в области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области и "Суспільне Харків".

Сначала взрыв в районе города Харьков раздался около 23:05. После этого, примерно через 7 минут, прозвучала еще серия взрывов.

Следует отметить, что воздушная тревога в Харьковской области продолжается практически целый день.

Новые взрывы в районе города Харьков прогремели также и примерно в 23:20.

Между тем, в полиции Харьковской области призвали местных жителей находиться в безопасных местах, и ​​напомнили о важности соблюдать правила информ-тишины.

"Внимание! В Харькове слышны взрывы. Находитесь в укрытиях. Не выкладывайте фото и видео "прилетов". О пострадавших, разрушениях сообщайте на спецлинию полиции 102", - говорится в публикации полицейских в Telegram.

Руководитель Харьковского гарнизона ВСУ бригадного генерала юстиции Сергей "Марсель" Мельник также обратился с просьбой к жителям находиться в укрытиях.

"Жители города Харькова и харьковской области - находитесь в укрытиях!" – говорит военный.

Российские обстрелы Харькова

Напомним, российские захватчики регулярно наносят удары по Харькову, часто для атак применяя дроны-камикадзе, ракетное вооружение и авиабомбы.

Так, например, ранее сегодня около половины третьего дня в Харькове также раздался взрыв.

А перед этим, 6 августа, российские оккупанты нанесли удар по центру Харькова ракетой типа "Искандер" - в результате обстрела в городе в Шевченковском районе пострадали восемь человек, среди них ребенок.

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