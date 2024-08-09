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В Днепре раздались взрывы, в сторону города направлялись "Шахеды"

Днепр, Пятница 09 августа 2024 00:48
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В Днепре раздались взрывы, в сторону города направлялись "Шахеды" Фото: в Днепре были слышны взрывы во время атаки "Шахедов" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В городе Днепр этой ночью, 9 августа, были слышны взрывы на фоне вражеской дроновой атаки. Перед этим фиксировалось движение беспилотников российских оккупантов в сторону населенного пункта.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Суспільне Дніпро".

Взрывы раздались в районе Днепра около 00:35.

Перед этим в командовании Воздушных сил ВСУ информировали, что вражеские БПЛА были замечены в Днепропетровской области, и они двигались в направлении Днепра с востока.

"Днепр и Павлоград, БпЛА в вашем направлении с востока. Находитесь в укрытиях", - говорилось в объявлении военных в Telegram в 00:26.

Позже, около 01:20, в Днепре снова были слышны взрывы.

Ночная атака "Шахедов"

Напомним, поздно вечером 8 августа российские захватчики запустили ударные беспилотники по территории Украины для очередной воздушной атаки. Так, в ряде областей была объявлена ​​воздушная тревога.

Как сообщали в Воздушных силах ВСУ, дроны-камикадзе противника фиксировались в Запорожской и Днепропетровской областях.

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Взрыв Днипро Атака дронов
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