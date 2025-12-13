В Киеве света может не быть до трех раз в сутки: графики на 14 декабря

Ситуация с энергетикой Украины

Напомним, в "Укрэнерго" в пятницу заявили, что сегодня, 13 декабря, графики отключений света будут применяться по всей Украине. Но согласно прогнозу на 14 декабря - отключения будут в большинстве регионов - то есть, уже не везде.

Также отметим, что премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила на днях, что сейчас по всей стране действуют три очереди графиков почасовых отключений света. При этом Кабмин работает над тем, чтобы сократить отсутствие электроэнергии.

По данным РБК-Украина, этого результата намерены достичь путем сокращения количества объектов критической инфраструктуры.

Стоит добавить, что в ночь на 13 декабря РФ атаковала дронами и ракетами объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии. В частности, под атакой оказались энергообъекты в Днепропетровской, Черниговской, Одесской и Николаевской областях.

По этой причине без света остались потребители в Одесской, Черниговской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях.