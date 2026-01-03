В Киеве света может не быть четыре часа подряд: графики отключений на 4 января

Фото: на этот раз света может не быть всего один раз за сутки (Getty Images)

В воскресенье, 4 января, в Киеве продолжат действовать графики почасовых отключений света. В то же время по меньшей мере одна очередь будет со светом все сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ДТЭК.

В компании рассказали, что сегодня свет в столице будут отключать по такому принципу: 1.1 очередь - света не будет с 14:00 до 16:30;

1.2 очередь - света не будет с 21:00 до 24:00;

2.1 очередь - света не будет с 11:00 до 15:00;

2.2 очередь - света не будет с 11:00 до 15:00;

3.1 очередь - света не будет с 14:30 до 18:30;

3.2 очередь - света не будет с 14:30 до 18:30;

4.1 очередь - света не будет с 16:00 до 19:00;

4.2 очередь - свет будет весь день;

5.1 очередь - света не будет с 18:00 до 21:30;

5.2 очередь - света не будет с 18:00 до 21:30;

6.1 очередь - света не будет с 08:00 до 11:30;

6.2 очередь - света не будет с 08:00 до 11:30. В то же время в ДТЭК добавили, что в случае изменений будут оперативно информировать в своем Telegram-канале.