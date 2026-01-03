У Києві світла може не бути чотири години поспіль: графіки відключень на 4 січня
У неділю, 4 січня, у Києві продовжать діяти графіки погодинних відключень світла. Водночас щонайменше одна підчерга буде зі світлом всю добу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДТЕК.
У компанії розповіли, що сьогодні світло в столиці відключатимуть за таким принципом:
- 1.1 черга - світла не буде з 14:00 до 16:30;
- 1.2 черга - світла не буде з 21:00 до 24:00;
- 2.1 черга - світла не буде з 11:00 до 15:00;
- 2.2 черга - світла не буде з 11:00 до 15:00;
- 3.1 черга - світла не буде з 14:30 до 18:30;
- 3.2 черга - світла не буде з 14:30 до 18:30;
- 4.1 черга - світла не буде з 16:00 до 19:00;
- 4.2 черга - світло буде весь день;
- 5.1 черга - світла не буде з 18:00 до 21:30;
- 5.2 черга - світла не буде з 18:00 до 21:30;
- 6.1 черга - світла не буде з 08:00 до 11:30;
- 6.2 черга - світла не буде з 08:00 до 11:30.
Водночас у ДТЕК додали, що в разі змін будуть оперативно інформувати у своєму Telegram-каналі.
Обстріл Києва та відключення світла
Нагадаємо, що 27 грудня росіяни здійснили дві хвилі ударів по Україні, використовуючи дрони та ракети. Основною ціллю РФ став Київ та Київська область.
Зокрема, в столиці наслідки атаки РФ були зафіксовані одразу в семи районах. Окрім того, у столиці виникли перебої з теплом і водою, к також були введені екстрені відключення світла. Після цього лівий берег міста кілька діб жив з екстреними відключеннями.
Також ми писали, що згідно публікації "Укренерго", завтра у неділю, 4 січня, графіки погодинних відключень світла продовжать діяти у більшості областей України.