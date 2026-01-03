Свет будут выключать в большинстве областей: "Укрэнерго" показало графики на 4 января

Завтра в воскресенье, 4 января, в Украине будут отключать свет для бытовых потребителей. Графики будут действовать в большинстве областей Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрэнерго".

"Завтра, 4 января, в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)", - говорится в сообщении.

В компании объяснили, что причиной этих мер ограничения стали последствия ракетно-дронных атак РФ на энергообъекты Украины.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - добавили в "Укрэнерго".

Кроме того, в "Укрэнерго" обратились к украинцам с просьбой - когда электроэнергия появляется по графику, то потреблять ее экономно.