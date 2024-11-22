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В Киеве создали Штаб противовоздушной обороны, - источник

Киев, Пятница 22 ноября 2024 18:03
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В Киеве создали Штаб противовоздушной обороны, - источник Иллюстративное фото: Украина получила от союзников системы IRIS-T (Воздушные силы ВСУ)
Автор: Иван Носальский, Ульяна Безпалько

В Киеве на этой неделе создали Штаб противовоздушной обороны. Подобные Штабы планируется создать еще в двух областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в Генштабе ВСУ.

По данным источника, Штаб ПВО Вооруженных сил Украины в Киеве был создан 19 ноября.

При этом собеседник добавил, что Штабы ПВО уже планируют создать в Сумской и Харьковской областях. Более детальных подробностей о таком решении он не раскрыл.

Украинская ПВО

Напомним, Украина благодаря помощи западных союзников значительно усилила свою противовоздушную оборону с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов.

В частности, несколько стран предоставили украинским защитникам системы ПВО Patriot и SAMP/T, которые способны сбивать баллистические ракеты. При помощи таких систем Украина уже сбивала российские гиперзвуковые ракеты “Кинжал”.

Но недавно Россия впервые ударила по Украине баллистической ракетой средней дальности "Кедр". Возможности сбить ее у украинских защитников нет.

По данным источника РБК-Украина в Генштабе, Киев будет инициировать переговоры с партнерами о том, как противодействовать новым российским ракетам. В частности, Украина попытается получить американские системы THAAD.

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