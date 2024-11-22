У Києві створили Штаб протиповітряної оборони, - джерело

У Києві цього тижня створили штаб протиповітряної оборони. Подібні Штаби планується створити ще у двох областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело у Генштабі ЗСУ.

При цьому співрозмовник додав, що Штаби ППО вже планують створити у Сумській та Харківській областях. Більш детальних подробиць про таке рішення він не розкрив.

За даними джерела, Штаб ППО Збройних сил України у Києві було створено 19 листопада.

Українська ППО

Нагадаємо, Україна завдяки допомозі західних союзників значно посилила свою протиповітряну оборону з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів.

Зокрема, кілька країн надали українським захисникам системи ППО Patriot та SAMP/T, які здатні збивати балістичні ракети. За допомогою таких систем Україна вже збивала російські гіперзвукові ракети "Кинжал".

Але нещодавно Росія вперше вдарила по Україні балістичною ракетою середньої дальності "Кєдр". Можливості збити її в українських захисників немає.

За даними джерела РБК-Україна в Генштабі, Київ ініціюватиме переговори з партнерами про те, як протидіяти новим російським ракетам. Зокрема, Україна намагатиметься отримати американські системи THAAD.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.