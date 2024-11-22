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Украина будет инициировать переговоры с партнерами по поиску противодействия новым ракетам РФ, - источники

Пятница 22 ноября 2024 15:09
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Украина будет инициировать переговоры с партнерами по поиску противодействия новым ракетам РФ, - источники Иллюстративное фото: Украина будет инициировать переговоры с партнерами по поиску противодействия новым ракетам РФ (Getty Images)
Автор: Наталья Кава, Ульяна Безпалько

Таких экспериментальных ракет, которая была запущена по Днепру, в России есть только лимитированное количество, речь идет о единицах.

Об этом сообщил источник в Генштабе.

По словам источника, запуск этой ракеты Кремлем - это был демонстрационный шаг с целью устрашения и показать решимость своих намерений.

Также известно, что эта ракета по своему типу похожа на ракетный комплекс "Ярс".

"В США есть системы, которые способны сбивать такие ракеты, вроде система THAAD. Украина будет инициировать переговоры о попытке совместно с партнерами найти противодействие такому вооружению – либо получение соответствующих комплексов, способных сбивать их, либо проведение модернизации комплексов Patriot", – говорит источник. .

Удар новой ракетой по Днепру

Утром четверга, 21 ноября, российская армия ударила по городу Днепр, по данным Воздушных силах, РФ первым применила межконтинентальную баллистическую ракету против Украины.

Позже СМИ писали о том, что удар мог быть нанесен ракетой "Рубеж", подробнее о нет - читайте в материале РБК-Украина.

А уже вчера вечером российский диктатор Владимир Путин в обращении заявил, что Россия запустила по Украине ракету средней дальности "Орешник". Вероятно – это вышеупомянутый "Рубеж".

По данным украинской разведки, РФ атаковала Днепр с ракетного комплекса "Кедр".

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