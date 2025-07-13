Скрытые сокровища Киева: какие уникальные места и музей откроют для туристов
Киев - похож на торт, ведь имеет много слоев. При этом буквально каждое место - интересное, а здания - могут рассказывать собственные уникальные истории.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал исследователь истории и архитектуры Егор Кравец.
Какие уникальные локации в Киеве планируют открыть для туристов
По словам эксперта, в древнюю историю Киева неразрывно вплетаются современные события.
"В центре Киева, где не копнешь - почти везде будут остатки древнерусского города", - добавил он.
Так, например, на Подоле в 1980-х годах во время прокладки линии метро (там, где сейчас Контрактовая Площадь), обнаружили деревянные хаты 10-11 века.
Найденные во время строительства исторические здания (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Кроме того, некоторые малоизвестные для туристов места есть на территории возле Михайловского собора.
"На территории Михайловского есть трапезная церковь, у которой деревянная крыша. Это был когда-то стандарт для Киева", - поделился Кравец.
Уникальная церковь на территории Михайловского монастыря (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Он отметил, что само сооружение сохранилось со времен Гетманщины.
"Это - барокко начала 18 века. В 1990-е годы ей только восстановили гонтовые верхи. Если не обращать внимание на баню, то легко представить, как состоятельные киевляне во времена Хмельницкого, Мазепы и потом - во времена Разумовских - жили в домах похожей архитектуры", - рассказал исследователь.
Кроме того, рядом расположен старинный погреб, "метров под сто коридоров".
Вход в старинный погреб (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
"Там в древности монастырская братия держала различную утварь и продукты. Интересно, что и в наше время монахи тоже туда картошечку клали", - отметил специалист.
Так погреб выглядит снаружи (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Он сообщил также, что сейчас заповедник "Древний Киев" хочет делать сюда экскурсии.
"Когда его возглавил наш коллега Роман Маленков, мы подробнее начали изучать документы и получили доступ к различным закрытым ранее местам, которые он планирует открыть для граждан", - объяснил Кравец.
Также возле собора можно увидеть купол, под которым находятся остатки надвратной церкви монастыря конца 12 века.
"И в Киеве это - единственное место, где древние стены из плинфы открыты более чем на 80 сантиметров высотой. Сейчас в павильоне продолжаются работы археологов, но вскоре здесь тоже будет музей", - подчеркнул эксперт.
В завершение он отметил, что сложно представить, "как у советской власти поднялась рука снести величественный Златоверхий собор, а также его соседку - девятисотлетнюю Трехсвятительскую церковь, а на их месте начать строительство сталинского правительственного центра с колоссальным памятником Ленину по центру".
"Хорошо, что успели выстроить только здание нынешнего МИД", - подытожил исследователь истории и архитектуры.
Здание Министерства иностранных дел в историческом центре Киева (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Напомним, ранее мы рассказывали, почему "возраст" Киева - это советский миф и когда на самом деле возникла столица Украины.
Кроме того, мы объясняли, чем ценна София Киевская, какие тайны скрывают ее фрески и граффити, какие артефакты исчезли из храма и почему Россия присваивает украинскую историю.
Читайте и смотрите также, как Михайловский собор мощно заиграл колоколами "Ой, у лузі червона калина".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.