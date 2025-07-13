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Скрытые сокровища Киева: какие уникальные места и музей откроют для туристов

Воскресенье 13 июля 2025 08:40
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Скрытые сокровища Киева: какие уникальные места и музей откроют для туристов Исторический центр Киева скрывает некоторые уникальные объекты, которые могут открыть для туристов (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко, Катерина Гончарова

Киев - похож на торт, ведь имеет много слоев. При этом буквально каждое место - интересное, а здания - могут рассказывать собственные уникальные истории.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал исследователь истории и архитектуры Егор Кравец.

Какие уникальные локации в Киеве планируют открыть для туристов

По словам эксперта, в древнюю историю Киева неразрывно вплетаются современные события.

"В центре Киева, где не копнешь - почти везде будут остатки древнерусского города", - добавил он.

Так, например, на Подоле в 1980-х годах во время прокладки линии метро (там, где сейчас Контрактовая Площадь), обнаружили деревянные хаты 10-11 века.

Скрытые сокровища Киева: какие уникальные места и музей откроют для туристовНайденные во время строительства исторические здания (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Кроме того, некоторые малоизвестные для туристов места есть на территории возле Михайловского собора.

"На территории Михайловского есть трапезная церковь, у которой деревянная крыша. Это был когда-то стандарт для Киева", - поделился Кравец.

Скрытые сокровища Киева: какие уникальные места и музей откроют для туристовУникальная церковь на территории Михайловского монастыря (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Он отметил, что само сооружение сохранилось со времен Гетманщины.

"Это - барокко начала 18 века. В 1990-е годы ей только восстановили гонтовые верхи. Если не обращать внимание на баню, то легко представить, как состоятельные киевляне во времена Хмельницкого, Мазепы и потом - во времена Разумовских - жили в домах похожей архитектуры", - рассказал исследователь.

Кроме того, рядом расположен старинный погреб, "метров под сто коридоров".

Скрытые сокровища Киева: какие уникальные места и музей откроют для туристовВход в старинный погреб (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

"Там в древности монастырская братия держала различную утварь и продукты. Интересно, что и в наше время монахи тоже туда картошечку клали", - отметил специалист.

Скрытые сокровища Киева: какие уникальные места и музей откроют для туристовТак погреб выглядит снаружи (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Он сообщил также, что сейчас заповедник "Древний Киев" хочет делать сюда экскурсии.

"Когда его возглавил наш коллега Роман Маленков, мы подробнее начали изучать документы и получили доступ к различным закрытым ранее местам, которые он планирует открыть для граждан", - объяснил Кравец.

Также возле собора можно увидеть купол, под которым находятся остатки надвратной церкви монастыря конца 12 века.

"И в Киеве это - единственное место, где древние стены из плинфы открыты более чем на 80 сантиметров высотой. Сейчас в павильоне продолжаются работы археологов, но вскоре здесь тоже будет музей", - подчеркнул эксперт.

В завершение он отметил, что сложно представить, "как у советской власти поднялась рука снести величественный Златоверхий собор, а также его соседку - девятисотлетнюю Трехсвятительскую церковь, а на их месте начать строительство сталинского правительственного центра с колоссальным памятником Ленину по центру".

"Хорошо, что успели выстроить только здание нынешнего МИД", - подытожил исследователь истории и архитектуры.

Скрытые сокровища Киева: какие уникальные места и музей откроют для туристовЗдание Министерства иностранных дел в историческом центре Киева (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Напомним, ранее мы рассказывали, почему "возраст" Киева - это советский миф и когда на самом деле возникла столица Украины.

Кроме того, мы объясняли, чем ценна София Киевская, какие тайны скрывают ее фрески и граффити, какие артефакты исчезли из храма и почему Россия присваивает украинскую историю.

Читайте и смотрите также, как Михайловский собор мощно заиграл колоколами "Ой, у лузі червона калина".

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