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Последний обстрел Киева привел к серьезным разрушениям, ситуация в столице самая сложная, - Минэнерго

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Четверг 22 декабря 2022 20:51
Последний обстрел Киева привел к серьезным разрушениям, ситуация в столице самая сложная, - Минэнерго Фото: из-за атаки дронов по Киеву и области 19 января пострадали два человека (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Юлия Бойко

Последняя террористическая атака на энергетическую инфраструктуру Киева и области привела к существенным повреждениям и ситуация в столице наиболее сложная.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра энергетики Германа Галущенко Forbes.

"В понедельник были очень существенные для Киева повреждения в результате обстрелов. Поэтому в Киеве сейчас - самая сложная ситуация", - заявил Галущенко.

По его словам, энергетики работают день и ночь и постепенно ситуация в столице улучшается.

Галущенко подчеркнул, что Украина проходит то, что ни одна страна не проходила.

"Атака украинской энергосистемы - это спланированная Россией операция, на планирование которой израсходовано точно не меньше месяца. Они анализируют каждую атаку, устанавливают, как увеличить вред, и наносят новые удары. Однако наши энергетики делают невозможное. Они находят технические решения на грани фантастики", - подчеркнул министр энергетики.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что выход из сложнейшего блэкаута возможен в течение от 7 до 10 дней.

Напомним, что вражеские обстрелы на прошлой неделе впервые вызвали объявление режима чрезвычайной ситуации в энергетике.

Кроме того, в "Укрэнерго" рассказали, где ситуация с электроэнергией самая сложная.

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