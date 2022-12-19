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Почти 150 домов в Киеве могут остаться без тепла из-за проблем со светом

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Киев, Понедельник 19 декабря 2022 23:18
Почти 150 домов в Киеве могут остаться без тепла из-за проблем со светом Фото: почти 150 домов в Киеве могут остаться без тепла из-за проблем со светом (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В связи со сложной ситуацией в энергетике, в Киеве без стабильного электроснабжения 10 котельных. В результате перебои с теплоснабжением могут возникнуть в 144 жилых домах города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram киевского городского главы Виталия Кличко.

"В связи с чрезвычайно сложной ситуацией в энергетике и значительными повреждениями энергетической инфраструктуры, "Укрэнерго" применяет в Киеве более значительные ограничения. Поэтому без стабильного электроснабжения 10 котельных столицы", - написал Кличко.

По его словам, в результате этого перебои с теплоснабжением могут возникнуть в 144 жилых домах города.

Мэр также отметил, что энергетики и тепловики работают в круглосуточном режиме.

Кроме того, в столице развернут дополнительные пункты обогрева.

В общем в Киеве уже работают 430 пунктов обогрева, адреса которых можно найти по ссылке.

Напомним, после утренних атак дронов-камикадзе на Киев и объекты инфраструктуры коммунальщикам удалось возобновить работу большинства котельных. При этом без отопления остаются около 3% потребителей.

Добавим, по словам гендиректора YASNO Сергея Коваленко, в Киеве света может не быть по 10 часов.

Однако в ДТЭК дали обнадеживающий прогноз по ситуации с электроснабжением в столице. Ночью свет может появиться у 20% жилых домов, завтра ситуация с энергообеспечением должна улучшиться.

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Киев Виталий Кличко Электроэнергия
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