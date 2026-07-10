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Спасатели потушили пожар в Чернобыльской зоне: есть ли угроза радиации

22:40 10.07.2026 Пт
1 мин
Чрезвычайники две недели непрерывно укрощали огонь
aimg Валерий Ульяненко
Спасатели потушили пожар в Чернобыльской зоне: есть ли угроза радиации Фото: пожар в Чернобыльской зоне отчуждения ликвидирован (t.me/dsns_telegram)
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В Чернобыльской зоне отчуждения полностью ликвидировали пожар, длившийся в течение двух недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Чрезвычайники Киевской области вместе с другими службами непрерывно укрощали огонь в течение 14 дней. В зоне отчуждения горели преимущественно лесная подстилка и валежник.

Спасателям удалось вовремя остановить распространение огня на большие площади. В ГСЧС отметили, что ситуация все время находилась под полным контролем.

Специалисты в течение всего периода производили регулярные замеры радиационного фона. Все показатели оставались в пределах природных значений и ни разу не превысили допустимые нормы. По состоянию на сегодняшний день возгорание полностью потушили.

Фото: пожар в Чернобыльской зоне отчуждения ликвидирован (ГСЧС)

Следует отметить, что пожары в Чернобыльской зоне начались 25 июня после атаки российских беспилотников.

Напомним, в ночь на 7 июня российский дрон-камикадзе атаковал площадку Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне.

В результате удара произошло частичное разрушение здания приема контейнеров, а также возник пожар, который был быстро ликвидирован.

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