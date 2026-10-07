Количество погибших от удара РФ по Прилукам возросло до 14, пострадало более 50 человек

Число погибших в результате удара российских окупантов по Прилукам в среду, 7 октября, возросло до 14, среди них - четверо детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса и ГСЧС .

"Россияне убили 13 наших людей, четверо детей среди них. Более 50 пострадавших", - рассказал он.

Глава ОВА отметил, что поисково-спасательная операция продолжается, все пострадавшие получают необходимую помощь.

"Определены задачи для быстрой ликвидации последствий этих жестоких ударов", - сообщил Чаус.

В ГСЧС позже сообщили, что количество погибших возросло до 14.

Напомним, сегодня около 06:00 российские оккупанты нанесли ракетный удар по Прилукам - одно из попаданий пришлось непосредственно на жилую многоэтажку. В момент атаки жильцы дома еще находились в своих квартирах.

В настоящее время на месте обстрела работают экстренные службы, полицейские, спасатели и медики. Специалисты ликвидируют последствия атаки и помогают пострадавшим.