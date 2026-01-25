ua en ru
В Киеве на "Шулявке" произошел пожар на проспекте (фото)

Киев, Воскресенье 25 января 2026 20:00
В Киеве на "Шулявке" произошел пожар на проспекте (фото) Фото: в Киеве на "Шулявке" произошел пожар на проспекте (РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Вечером воскресенья, 25 января, на Берестейском проспекте в Киеве произошел масштабный пожар. Впереди - горело авто.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

По предварительным данным, пожар произошел недалеко от метро "Шулявская" около 19:20. На фото с места происшествия видно, что огонь почти полностью охватил авто, а на самом проспекте возникла пробка.

Как рассказал в комментарии РБК-Украина представитель столичной ГСЧС Павел Петров, предварительно, обошлось без пострадавших .

"Пожар уже ликвидировали, ликвидация продолжалась около 35 минут", - уточнили в ГСЧС.

Пожары в Киеве

20 декабря на киевских Позняках произошел масштабный пожар - загорелось отдельно стоящее здание вблизи жилых домов на улице Анны Ахматовой. В соцсетях быстро распространились фото и видео с места происшествия. По предварительным данным, огонь охватил одно из кафе, а очевидцы сообщали, что перед пожаром слышали звук, похожий на взрыв.

Ранее, утром 7 декабря, возгорание произошло в больнице Святошинского района Киева на улице Отдыха. Сообщение о пожаре поступило в 07:41, площадь возгорания составляла около 15 квадратных метров. Огонь потушили менее чем за час, из здания эвакуировали шесть человек, в том числе двух маломобильных пациентов. Причины инцидента устанавливают правоохранители.

Также 11 января в одном из районов столицы произошел еще один пожар, не связанный с российскими обстрелами. В результате трагедии погибли два человека, один человек получил ранения, еще восемь жителей эвакуировали.

