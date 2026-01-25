В Киеве на "Шулявке" произошел пожар на проспекте (фото)

Вечером воскресенья, 25 января, на Берестейском проспекте в Киеве произошел масштабный пожар. Впереди - горело авто.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина .

По предварительным данным, пожар произошел недалеко от метро "Шулявская" около 19:20. На фото с места происшествия видно, что огонь почти полностью охватил авто, а на самом проспекте возникла пробка.

Как рассказал в комментарии РБК-Украина представитель столичной ГСЧС Павел Петров, предварительно, обошлось без пострадавших .

"Пожар уже ликвидировали, ликвидация продолжалась около 35 минут", - уточнили в ГСЧС.