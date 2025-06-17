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Атака на Киев: пострадавших уже 99, есть пропавшие без вести

Киев, Вторник 17 июня 2025 09:37
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Атака на Киев: пострадавших уже 99, есть пропавшие без вести Фото: РФ ударила по многоэтажке в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ірина Глухова

В Киеве из-под обломков жилого дома, разрушенного в результате ракетного удара РФ, 17 июня, спасатели достали еще одного человека. Число пострадавших растет, по меньшей мере пятеро считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы МВД Игоря Клименко и главу КГВА Тимура Ткаченко.

Как стало известно со слов Клименко, еще один человек деблокирован спасателями ГСЧС с разрушенной российской ракетой многоэтажки в Киеве. Поисково-спасательные работы продолжаются. Есть информация о по меньшей мере 5 пропавших без вести жителях дома. Они не выходят на связь с родными.

По данным КГВА, точно известно о 99 пострадавших в результате российской атаки на Киев. Среди них 59 - госпитализированы.

"Параллельно поступает информация о том, что уже зафиксировано 104 пострадавших. Проверяем", - пишет Ткаченко.

Он добавил, что на местах продолжаются спасательные работы, люди продолжают обращаться за помощью. Число пострадавших может возрастать.

"По погибшим - по состоянию на сейчас 14, но продолжается разбор завалов, в том числе на месте уничтоженного россиянами подъезда многоэтажки в Соломенском районе", - добавил глава КГВА.

В целом количество жертв российской атаки по Украине выросло:

в Одессе - 1 человек погиб, еще 17 пострадали
в Киевской и Черниговской областях - по 1 травмированному.

Фото: спасатели ищут людей под завалами разрушенной многоэтажки в Киеве (t.me/dsns_telegram)

Обстрел Киева 17 июня

Сегодня российские войска осуществили массированный обстрел Киева, применив ракеты и дроны. Сначала сообщалось о разрушениях в 12 точках, но впоследствии министр внутренних дел Игорь Клименко уточнил, что удары зафиксированы на 27 локациях.

Один из самых сильных ударов пришелся по девятиэтажке в Соломенском районе - враг ударил баллистической ракетой.

Во время атаки в двух районах столицы пропал свет - мэр Виталий Кличко объяснил, что это произошло из-за срабатывания системы автоматической защиты.

Кроме того, Кличко подтвердил, что среди погибших - гражданин США.

РБК-Украина опубликовало репортаж из столицы, которая пережила массированную атаку россиян.

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