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Россия ударила по Запорожью: тысячи без света, повреждены здания, есть раненые

07:40 08.07.2026 Ср
2 мин
Что известно о последствиях атаки — читайте в материале
aimg Анастасия Никончук
Россия ударила по Запорожью: тысячи без света, повреждены здания, есть раненые Фото: ГСЧС (фото Павел Петров)
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Россия нанесла по Запорожью несколько ударов управляемыми авиабомбами. В результате тысячи жителей остались без света, повреждены предприятие и гаражный кооператив, есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова в сети Telegram.

Более 15 тысяч абонентов остались без света

В результате российской атаки в Запорожье было нарушено электроснабжение 15 342 абонентов. Без электричества остались 14 574 бытовых потребителя и 768 юридических лиц. Энергетики уже работают над восстановлением поврежденной инфраструктуры и возвращением света жителям.

Повреждены предприятие и гаражный кооператив

Один из ударов пришелся по предприятию пищевой промышленности. В результате разрушено производственное помещение, ранения получил 43-летний сотрудник. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Еще одна российская управляемая авиабомба попала по территории гаражного кооператива. Взрывом разрушены и повреждены здания.

По информации областных властей, при ударе по гаражному кооперативу пострадали два человека — 76-летние мужчина и женщина. Они самостоятельно обратились за медицинской помощью.

Таким образом, по последним данным, в результате российской атаки на Запорожье пострадали три человека. Специалисты продолжают ликвидировать последствия обстрела и уточнять масштабы разрушений.

Напоминаем, что в ночь на 8 июля российские войска вновь нанесли ракетный удар по Киеву. В результате атаки в двух районах столицы вспыхнули пожары, также сообщалось о пострадавших и работе экстренных служб на местах прилетов.

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