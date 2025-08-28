В Киеве резко возросло количество жертв в результате атаки РФ: среди погибших ребенок
В результате удара российских военных по Киеву три человека погибли, в том числе 14-летний ребенок. 12 человек пострадали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации и главы КГВА Тимура Ткаченко.
По информации Тимура Ткаченко, среди пострадавших - двое братьев 10 и 18 лет, мальчик 10 лет госпитализирован. Кроме этого, травмы получил 17-летний подросток.
Мэр Киева Виталий Кличко добавил, что одному из пострадавших медики оказали помощь на месте. 7 человек - в больницах.
В результате вражеской атаки зафиксированы дополнительные локации с повреждениями в Днепровском, Соломенском, Дарницком и Шевченковском районах Киева. Предварительно пострадали частные дома, офисные и нежилые помещения.
Ранее о разрушениях в столице в результате удара армии РФ сообщал городской голова Киева Виталий Кличко.
