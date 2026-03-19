В Запорожье тысячи домов остались без света из-за удара РФ

08:31 19.03.2026 Чт
2 мин
Электроэнергию уже начали восстанавливать
aimg Татьяна Степанова
Фото: в Запорожье более 38 тысяч домов остались без света из-за удара РФ (Getty Images)

Российские войска утром 19 марта атаковали энергетическую инфраструктуру Запорожья. Более 38 тысяч домов остались без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

"Россияне атаковали инфраструктуру областного центра. В некоторых районах города могут наблюдаться перепады напряжения", - сообщил Федоров.

По его словам, один человек получил ранения.

Пострадавший в тяжелом состоянии. На место направлены медики.

Фото: россияне атаковали энергетическую инфраструктуру Запорожья (t.me/ivan_fedorov_zp)

Фото: россияне атаковали энергетическую инфраструктуру Запорожья (t.me/ivan_fedorov_zp)

Также из-за вражеского удара обесточены более 38 тысяч бытовых и еще около 2 тысяч юридических абонентов.

Для обеспечения бесперебойной работы объекты переводят на резервные источники питания.

Обновлено 8:32

Электроснабжение восстановлено уже для более 83% абонентов.

Без света остаются 6 265 бытовых и 305 юридических потребителей.

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 19 марта российские войска атаковали Украину 133 ударными дронами с разных направлений. Силам ПВО удалось уничтожить 109 вражеских беспилотников.

В то же время зафиксировано попадание 20 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях.

В частности, россияне массированно атаковали Одессу дронами. В результате вражеского обстрела в городе повреждены более десятка домов, общежитие одного из университетов, и три человека пострадали.

В трех районах Одессы повреждены дома и общежитие: фото последствий ночной атаки РФ
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Ульяна Безпалько, руководитель рубрики Война в Украине. Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО