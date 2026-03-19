В Запорожье тысячи домов остались без света из-за удара РФ

Российские войска утром 19 марта атаковали энергетическую инфраструктуру Запорожья. Более 38 тысяч домов остались без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

"Россияне атаковали инфраструктуру областного центра. В некоторых районах города могут наблюдаться перепады напряжения", - сообщил Федоров.

По его словам, один человек получил ранения.

Пострадавший в тяжелом состоянии. На место направлены медики.

Фото: россияне атаковали энергетическую инфраструктуру Запорожья (t.me/ivan_fedorov_zp)

Также из-за вражеского удара обесточены более 38 тысяч бытовых и еще около 2 тысяч юридических абонентов.

Для обеспечения бесперебойной работы объекты переводят на резервные источники питания.

Обновлено 8:32

Электроснабжение восстановлено уже для более 83% абонентов.

Без света остаются 6 265 бытовых и 305 юридических потребителей.