МОН разрешает школьникам "прогуливать" уроки: о чем речь

После ночных обстрелов детям можно не идти в школу при физическом и психологическом истощении. Получить утраченные знания будет проще после восстановления сил.

Об этом рассказал министр образования и науки Украины Оксен Лесовой, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью " Суспільне ".

"Если ребенок истощен физически и психологически, не выспался, давайте руководствоваться логикой. Мы же не отправляем ребенка в школу когда он себя плохо чувствует, когда заболел. Мы смотрим на его состояние, доверяем ему", - пояснил Лесовой.

По словам министра, даже если в школе есть укрытие, детям, которые не спали ночью, лучше дать перерыв, чтобы они смогли наверстать упущенные знания после восстановления сил. В частности с этим им могут помочь такие инструменты, как Всеукраинская школа онлайн.

Никакого регламента

"Есть рамка здравого смысла. Нельзя зарегламентировать все ситуации. Более того, когда мы зарегламентируем школы, по сути деактивируем учительский творческий потенциал, создаем дополнительное бюрократическое давление. Мы можем делать определенные рекомендации, давать определенные установки. Но все равно родители и учитель определяют, как им лучше достичь цели", - отметил министр.

Лесовой добавил, что каждый ребенок имеет собственный ресурс, психологическую структуру и реакцию на те или иные случаи. В связи с этим нельзя применять одни рамки ко всем школьникам.

"Есть общая стратегия, которая касается психологического состояния ребенка. Есть работа в рамках программы "Ты как?" и перезагрузка службы психологического сопровождения образовательного процесса. А есть индивидуальное состояние ребенка, индивидуальная реакция на его способности, на его потребность в каждой конкретной ситуации", - добавил Оксен Лисовой.