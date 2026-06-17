Набор в первые классы в Киеве: сколько детей уже зачислено и хватит ли мест для всех

В столичных школах завершился основной этап приема документов для зачисления детей в первые классы на 2026/2027 учебный год. Однако родители, которые не успели подать заявления, еще могут это сделать.

Об этом в ответ на запрос РБК-Украина сообщили в Департаменте образования и науки КГГА.

Главное: Ожидаемое количество учеников: С 1 сентября 2026 года в школы Киева должны пойти более 20 тысяч первоклассников.

С 1 сентября 2026 года в школы Киева должны пойти более 20 тысяч первоклассников. Текущие показатели: По состоянию на 11 июня уже зачислено 82,7% детей.

По состоянию на 11 июня уже зачислено 82,7% детей. Прием продолжается: Документы на свободные места будут приниматься до начала учебного года.

Документы на свободные места будут приниматься до начала учебного года. Гарантии города: Количество мест в учебных заведениях достаточное, чтобы обеспечить право на обучение для всех желающих.

Результаты основного этапа

Основной этап вступительной кампании в первые классы, который предусматривал зачисление детей в учебные заведения по месту их регистрации, проходил в Киеве с 1 апреля по 1 июня 2026 года.

"По состоянию на 11 июня в учреждения общего среднего образования уже зачислено 82,7% детей из числа малышей, чьи семьи воспользовались правом первоочередного зачисления, а также детей, зачисленных на свободные места", - сообщили в профильном департаменте КГГА.

Как зачислиться, если не успели

Если родители не успели подать документы в установленный срок, возможность устроить ребенка в школу остается. Прием документов на свободные места продолжается и продлится вплоть до начала занятий.

"Прием документов для зачисления детей на свободные места в учреждениях общего среднего образования города Киева продлится до начала учебного года", - уточнили в КГГА.

Также в ведомстве успокоили родителей относительно возможного дефицита мест в школах, заверив, что существующая сеть учебных заведений полностью покрывает потребности столицы.

"Количество свободных мест в учреждениях общего среднего образования достаточно для обеспечения права на образование всех желающих", - резюмировали в Департаменте образования и науки.