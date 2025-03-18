В Киеве прогремел взрыв
Утром вторника, 18 марта, в Киеве раздались звуки, похожие на взрывы. В столице был объявлен сигнал воздушной тревоги.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
Взрывы в столице были слышны около 09:14.
Сейчас официальная причина взрывов не сообщалась. Однако в столице был объявлен сигнал воздушной тревоги на фоне угрозы неизвестного беспилотника.
По данным Воздушных сил, вражеский дрон двигался с северного направления через Сумскую и Черниговскую области.
По состоянию на 09:21 в Киеве было объявлено об отбое тревоги.
Обновлено в 09:30.
По данным мэра города Виталия Кличко, в Деснянском районе столицы зафиксировано падение обломков на территории школы.
"Экстренные службы направляются на место", - сообщил он.
Обстрелы Украины со стороны России
Напомним, вчера вечером вражеские беспилотники заходили в воздушное пространство страны с нескольких направлений. Во многих областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за атаки "Шахедов".
Позже стало известно, что в районе Черкасс были слышны взрывы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.