РФ попала в 5 локаций: появились фото последствий ударов по Харькову

Российская Федерация днем пятницы, 30 августа, массово атаковала город Харьков. Зафиксировано попадание в 5 локаций города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской ОВО Олега Синегубова.

По данным Синегубова, по состоянию на 17:40 известно о 40 раненых гражданских людях. Также в результате атаки 5 человек погибли, среди них – девушка 14 лет. Всего враг совершил пять авиационных обстрелов из Белгородской области. Боеприпас – УМПБ Д-30. Враг попал в 5 локаций в Харькове: Индустриальный район, 12-этажное здание. Повреждены 5 автомобилей. Три человека погибли.

Центральная часть города. Попадание в землю, возгорание травы.

Индустриальный район. Погибла несовершеннолетняя. 4 пострадавших.

Слободской район. Попадание в складское здание. 2 пострадавших

Слободской район. Повреждены три дома. Пострадали 6 человек. Фото: последствия удара по Харькову 30 августа (t.me/synegubov)