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РФ попала в 5 локаций: появились фото последствий ударов по Харькову

Пятница 30 августа 2024 17:55
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РФ попала в 5 локаций: появились фото последствий ударов по Харькову Фото: последствия удара по Харькову 30 августа (t.me/synegubov) 
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация днем пятницы, 30 августа, массово атаковала город Харьков. Зафиксировано попадание в 5 локаций города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской ОВО Олега Синегубова.

По данным Синегубова, по состоянию на 17:40 известно о 40 раненых гражданских людях. Также в результате атаки 5 человек погибли, среди них – девушка 14 лет.

Всего враг совершил пять авиационных обстрелов из Белгородской области. Боеприпас – УМПБ Д-30.

Враг попал в 5 локаций в Харькове:

  • Индустриальный район, 12-этажное здание. Повреждены 5 автомобилей. Три человека погибли.
  • Центральная часть города. Попадание в землю, возгорание травы.
  • Индустриальный район. Погибла несовершеннолетняя. 4 пострадавших.
  • Слободской район. Попадание в складское здание. 2 пострадавших
  • Слободской район. Повреждены три дома. Пострадали 6 человек.
Фото: последствия удара по Харькову 30 августа (t.me/synegubov)

Удар по Харькову

Напомним, сегодня, 30 августа, около 15:30российские кафиры ударили по Харькову управляемыми авиационными бомбами. Известно, что одна из них попала в 12-этажный жилой дом.

Позже руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков и начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко рассказали, чтороссияне атаковали Харьков пятью управляемыми авиабомбами из самолета Су-34. Пуски были совершены из поселка Дубовое под Белгородом.

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