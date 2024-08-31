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В Киеве третий раз за ночь объявили тревогу

Суббота 31 августа 2024 02:42
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В Киеве третий раз за ночь объявили тревогу Фото: люди в метро Киева во время тревоги (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 31 августа в Киеве третий раз объявили воздушную тревогу. Кроме того, тревога продолжается и в других регионах Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый Telegram-канал "Карта воздушных тревог".

"Воздушная тревога в городе Киев", - говорится в сообщении в 02:37.

В КГВА жителей столицы призвали немедленно перейти в укрытие.

Отметим, что Воздушные силы ВСУ в это время фиксируют в воздушном пространстве Украины вражеские БпЛА.

Обновлено в 02:46

В Киевской областной военной администрации сообщили, что в области работает ПВО.

Кроме того, в КОВА призвали людей ни в коем случае не делать фото или видеофиксацию работы сил обороны, сбивания воздушных целей и их падения.

Где объявлена тревога

По состоянию на 02:38 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

В Киеве третий раз за ночь объявили тревогу

Напомним, что этой ночью в Киеве уже два раза объявляли сигнал воздушной тревоги. Причиной была угроза применения баллистики для Киевской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областей, а также фиксация вражеских БпЛА.

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