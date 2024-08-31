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В Киеве раздались звуки взрывов

Суббота 31 августа 2024 02:55
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В Киеве раздались звуки взрывов Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

В ночь на 31 августа в Киеве во время воздушной тревоги раздались звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное и Киевскую областную военную администрацию.

"В Киеве слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении издания.

В КОВА сообщили, что в области работает ПВО.

Как сообщалось ранее, в ночь на 31 августа в Киеве третий раз объявили воздушную тревогу. Кроме того, тревога продолжается и в других регионах Украины.

Воздушные силы ВСУ в это время фиксируют в воздушном пространстве Украины вражеские БПЛА. Также там сообщали об угрозе баллистики.

30 августа РФ ударила по Харькову управляемыми авиационными бомбами. Одна из них попала по 12-этажному жилому дому. Пуски были совершены из Су-34 из поселка Дубово под Белгородом. Глава ОВА Олег Синегубов показал фотографии последствий атаки на Харьков.

По последним данным, в результате удара погибли 7 человек, более 70 – пострадали, среди них 18 детей.

Чтобы предотвратить такие атаки Украина просит западных партнеров разрешить наносить удары из предоставленного ими вооружения по военным целям на территории РФ, в частности, по военным аэродромам, откуда взлетают носители ракет и бомб.

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