В Киеве прогремели взрывы: что известно
Утром, 28 ноября, в Киеве прогремели звуки взрывов. В городе работает ПВО на фоне ракетной атаки РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.
В частности, взрывы в городе были слышны примерно в 07:53. Через несколько минут в Киевской городской военной администрации сообщили, что в столице работает противовоздушная оборона. В то же время эту информацию подтвердил и мэр Киева Виталий Кличко.
"В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях", - написал он в 07:56.
Где объявили тревогу
По состоянию на 08:01 воздушная тревога продолжается по всей территории Украины уже около двух часов.
Что предшествовало
Напомним, что с самого вечера 27 ноября Россия пыталась атаковать Киев и ряд других регионов Украины ударными беспилотниками.
Ближе к утру военные зафиксировали активность четырех бортов Ту-95МС, которые взлетели с аэродрома "Оленья" в Мурманской области. Они совершали полет в юго-восточном направлении. Позже, в 05:06 стало известно, что в небе находятся уже семь бортов этих стратегических бомбардировщиков.
Начиная с шести утра Воздушные силы ВСУ проинформировали украинцев о том, что российские военные осуществили пуски крылатых ракет типа "Калибр" из акватории Черного моря. После этого в Одессе, Кропивницком и некоторых других областях Украины были слышны взрывы. Утром Военно-морские силы уточнили, что в Черном море находится 4 ракетоносителя "Калибров", а их общий залп составляет до 22 ракет.
Ближе к семи утра взрывы прекратились и ситуация стала спокойнее. Однако ракетная опасность продолжалась, и через короткий промежуток времени в воздушном пространстве Украины снова зафиксировали ракеты. Как уточняли мониторинговые каналы, это были ракеты непосредственно с самолетов Ту-95МС, которые по состоянию на момент публикации новости до сих пор атакуют Украину.
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