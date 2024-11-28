В Киеве прогремели взрывы: что известно

Утром, 28 ноября, в Киеве прогремели звуки взрывов. В городе работает ПВО на фоне ракетной атаки РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

В частности, взрывы в городе были слышны примерно в 07:53. Через несколько минут в Киевской городской военной администрации сообщили, что в столице работает противовоздушная оборона. В то же время эту информацию подтвердил и мэр Киева Виталий Кличко. "В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях", - написал он в 07:56. Где объявили тревогу По состоянию на 08:01 воздушная тревога продолжается по всей территории Украины уже около двух часов.